Kind als Pfand in der Kneipe gelassenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 134: Kind als Pfand in der Kneipe gelassen
44 Min.Ab 12
Ein Kneipengast kann seinen Deckel nicht bezahlen und will kurz Geld holen. Als Pfand lässt er seine dreijährige Tochter dort. Er kommt allerdings nicht zurück. - Ein Diebespaar soll im Freibad die Sporttasche eines Badegastes gestohlen haben. Vor der Polizei behaupten die beiden, es sei ihre Tasche, doch der seltene Inhalt überführt sie eindeutig. - Eine Frau meldet ihren Wagen als gestohlen und vermutet ihren streitwütigen Nachbarn hinter der Tat. Hat sie Recht?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1