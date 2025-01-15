Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 140vom 15.01.2025
Folge 140: Ungestümer Hauseigentümer

45 Min.Folge vom 15.01.2025Ab 12

Die Frau eines Vermieters bekommt mit, wie seine Mieterin auf diesen einschlägt, und ruft die Polizei. Wie konnte es zu der heftigen Prügelattacke kommen? - Eine Kindergärtnerin findet einen ausgesetzten Zwölfjährigen auf einem Parkplatz und ist fassungslos. Was haben sich seine Eltern nur dabei gedacht? - In einem Spielcasino wird ein Rentner Opfer eines dreisten Diebs. Zwar können die Beamten den angeblichen Täter festnehmen, doch ist er es tatsächlich gewesen?

