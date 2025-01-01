Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 142
Folge 142: Auszeit vom Kind

44 Min.Ab 12

Eine Studentin findet einen weinenden Einjährigen im Kinderwagen. Von den Eltern weit und breit keine Spur. Wurde das Kind ausgesetzt? - Eine Frau randaliert beim Tierarzt, weil dieser eine inzwischen verendete Taube nicht behandeln wollte. - Eine Prostituierte ruft die Polizei zur Wohnung eines Freiers. Dieser hat sie ohne ihr die Anfahrtskosten zu bezahlen vor die Tür gesetzt, weil sie nicht seinen Anforderungen entspricht. Der Mann behauptet aber, die Frau nicht zu kennen.

