Auf Streife
Folge 144: Autofahrer vs. Radfahrer
45 Min.Ab 12
Ein Autofahrer schlägt einen Radfahrer auf offener Straße zusammen und begeht Fahrerflucht. Was hat den Mann dazu getrieben? - Ein neunjähriges Mädchen informiert die Polizei über ihre kiffenden Eltern. Die Beamten müssen ein Familiendrama verhindern. - Mit einem Eishockeyschläger wird ein lesbisches Pärchen von einem jungen Mann attackiert. Der Täter ist kein Unbekannter. - Und: Ein 13-jähriger Junge ist aus der Psychiatrie geflohen. Werden die Beamten ihn finden?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
