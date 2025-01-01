Auf Streife
Folge 145: Der Hundehasser
45 Min.Ab 12
Ein Hund wurde vergiftet. Die Besitzerin vermutet ihren hundehassenden Nachbarn dahinter. Doch war er es wirklich? - In einer Apotheke fordert eine Frau größere Mengen Beruhigungsmittel. Der Apotheker wird skeptisch und zweifelt am Rezept. - Drei schwangere Frauen werden beim Klauen erwischt, als bei einer plötzlich die Wehen einsetzen. - Und: Die Beamten müssen einen Unfallhergang rekonstruieren. Kann ihnen ein siebenjähriger Junge dabei helfen?
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
