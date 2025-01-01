Auf Streife
Folge 149: Glasflasche vs. Pistole
45 Min.Ab 12
Die Beamten werden zu einer Schlägerei gerufen. Doch vor Ort finden sie nicht nur zwei kämpfende Männer ... - Ein kleiner Junge klaut einer älteren Dame die Handtasche und lässt die Beamten Zeugen eines Familiendramas werden. - Ein junger Mann hält sich für Luke Skywalker. Was hat ihn in diesen Zustand versetzt? - Und: Mutter und Sohn werden von einem freilaufenden Hund im Wald angegriffen. Zu wem gehört der Vierbeiner?
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1