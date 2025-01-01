Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schlägerei mit fast tödlichen Folgen

SAT.1Staffel 3Folge 150
Folge 150: Schlägerei mit fast tödlichen Folgen

45 Min.Ab 12

Ein Mann hat nach einer Prügelei eine abgebrochene Bierflasche im Hals stecken. Es geht um Leben und Tod. - Ein Obdachloser bedroht in einem Parkhaus einen jungen Mann im Zombiekostüm mit einer Waffe. Doch das Ganze ist alles andere als ein Halloweenscherz. - Die Beamten werden zu einem Findelkind gerufen und finden sogar die Mutter. Aber was hat die junge Frau zum Aussetzen ihres Kindes bewegt?

