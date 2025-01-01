Mädchen soll beim Urinieren zuschauenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 152: Mädchen soll beim Urinieren zuschauen
44 Min.Ab 12
Ein kleines Mädchen wird auf einem Spielplatz von einem wildfremden Mann angesprochen. Treibt ein Pädophiler sein Unwesen? - Die Beamten werden zu einem Einbruch gerufen. Doch statt dem Täter finden die Beamten eine Kuh im Garten. - Nach einem Auffahrunfall gibt es Ungereimtheiten darüber wer am Steuer des unfallverursachenden Autos saß - Opa oder doch der Enkel? Die Beamten müssen mit Hilfe einer Überwachungskamera die Wahrheit herausfinden.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1