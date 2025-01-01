Auf Streife
Folge 153: Ramba Zamba in der Hotelbar
44 Min.Ab 12
In den frühen Morgenstunden müssen die Beamten zwei Hotelgäste zur Besinnung bringen, die sich die Hotelbar zu Eigen gemacht haben. - In einem Puff greifen die Beamten einen neunjährigen Jungen auf, der behauptet dort zu wohnen. Sagt er die Wahrheit? - Ein Jugendlicher versucht einen See in eine Toilette abzupumpen. Doch warum die ganze Mühe? - Und: An einem Spendenstand wird die Spendenbox geklaut. Allerdings macht das Hilfsprojekt auf die Beamten einen dubiosen Eindruck.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1