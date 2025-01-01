Schläge für Schwiegermutter enden mit AutounfallJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 154: Schläge für Schwiegermutter enden mit Autounfall
45 Min.Ab 12
Eine Frau fährt den eigenen Mann an, weil er ihrer Mutter gegenüber handgreiflich geworden ist. Die Beamten müssen ein Familiendrama verhindern. - Die Beamten eilen einer Frau zu Hilfe, die einem jungen Trickbetrüger auf den Leim gegangen ist. Werden sie den Täter stellen? - Kita-Erzieherinnen verweigern einer Mutter die Herausgabe ihres Kindes. Was ist passiert?
