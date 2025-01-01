Zum Inhalt springenBarrierefrei
Streit endet mit Balkonsturz

SAT.1Staffel 3Folge 161
Folge 161: Streit endet mit Balkonsturz

44 Min.Ab 12

Eine Frau springt von einem Balkon und fügt sich schwere Verletzungen zu. Was hat sie dazu gebracht? - In einer Arztpraxis werden Arzt und Arzthelferin von einem Junkie tätlich angegriffen. - Aus Angst vor ihrem 14-jährigen Sohn verbarrikadiert sich eine Mutter mit ihrem Jüngsten im Schlafzimmer. Was hat den Jungen so aggressiv gemacht? - Und: Die Geburtstagsfeier einer Sechsjährigen läuft aus dem Ruder, als ein Rentnerpaar sie beschuldigt, einen Unfall verursacht zu haben.

SAT.1
