Entscheidung aus LiebeJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 162: Entscheidung aus Liebe
45 Min.Folge vom 04.11.2024Ab 12
Kurz vor einer Hochzeit kommt es zur Prügelei zwischen dem Bräutigam und seinen Trauzeugen und einem fremden Mann. Der Fremde ist der Braut jedoch nicht unbekannt - Die Beamten finden einen bewusstlosen Mann in einem Fahrstuhl. Hat er etwas mit dem Medikamentenklau zu tun, zu dem sie eigentlich gerufen wurden? - Drei Pfadfinder überführen einen Einbrecher, doch vor ihren Eltern wollen sie nicht zu ihrer Heldentat stehen. Haben sie etwas zu verbergen?
Weitere Folgen in Staffel 3
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: SAT.1