Auf Streife
Folge 163: Wo ist Mama?
45 Min.Ab 12
Eine Achtjährige ruft verzweifelt die Polizei, weil sie mit ihrem neun Monate alten Bruder allein zuhause gelassen wurde. Von der Mutter fehlt jede Spur. - Die Beamten müssen einen Nachbarschaftsstreit schlichten, dessen Teilnehmer nicht alle menschlich zu sein schein. - Ein gestürzter Skateboardfahrer wird bezichtigt ein Trickdieb zu sein. Doch sagt die Bestohlene die Wahrheit oder will sie vielleicht nur von sich selbst ablenken?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1