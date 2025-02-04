Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der vermeintliche Prügelfreund

SAT.1Staffel 3Folge 165vom 04.02.2025
Folge 165: Der vermeintliche Prügelfreund

44 Min.Folge vom 04.02.2025Ab 12

Eine Frau behauptet, von ihrem Freund geschlagen worden zu sein. Doch der bereits wegen Körperverletzung vorbestrafte Mann leugnet die Anschuldigung. - In einem Kiosk wird eine 13-jährige Diebin gemeldet. Die Beamten ahnen nicht, dass hinter ihrer Tat eine emotionale Geschichte steckt. - Ein junger Mann glaubt von seiner flüchtigen Partybekanntschaft, von der zunächst jede Spur fehlt, beklaut worden zu sein. Doch die finale Rekonstruktion der Partynacht zeigt etwas anderes.

SAT.1
