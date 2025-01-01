Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Wildpinkler wird abgeknallt

SAT.1Staffel 3Folge 25
Wildpinkler wird abgeknallt

Wildpinkler wird abgeknalltJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 25: Wildpinkler wird abgeknallt

45 Min.Ab 12

Die Polizisten werden zu einem Feldweg gerufen, wo ein 15-Jähriger beim Urinieren angeschossen wurde. Während der Verletzte ins Krankenhaus gefahren wird, machen sich die Beamten gemeinsam mit dem Vater des Opfers auf die Suche nach dem Täter. Wenig später eskaliert in einem Elektrohandel der Streit um einen Backofen aus dem Schnäppchenmarkt. Zwei Kunden beanspruchen das Einzelstück und keiner der beiden will nachgeben. Werden die Polizisten herausfinden, wem das Gerät zusteht?

