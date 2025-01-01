Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 26
Folge 26: Rassist wider Willen

44 Min.Ab 12

Ein anonymer Anrufer meldet der Polizei eine Schlägerei. Am Einsatzort angekommen sehen die Beamten, wie zwei Türken einen dritten Mann verprügeln. Die beiden Männer fühlten sich offensichtlich durch ein Schild mit der Aufschrift "Scheiß Kanacken" provoziert. Was wollte das Opfer mit der fremdenfeindlichen Aktion bezwecken? Im Anschluss eskaliert ein Streit zwischen dem Geschäftsführer eines Architekturbüros und seinem Mitarbeiter dermaßen, dass die Polizei einschreiten muss.

