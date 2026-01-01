Lehrerin vertickt Drogen an MinderjährigeJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 28: Lehrerin vertickt Drogen an Minderjährige
44 Min.Ab 12
Ein Schuldirektor ruft die Polizei, weil er drei seiner Schüler mit Marihuana erwischt hat. Einer der drei nennt die Bio-Lehrerin als Quelle. Böse Unterstellung oder ungeheuerlicher Skandal? Kurz darauf bittet eine aufgebrachte Frau die Polizei um Hilfe, weil ihre Katze von einem Pärchen in einem Hotelzimmer festgehalten wird. Offenbar hat sich das Tier kurz zuvor in das Zimmer geschlichen und den Mann in die Hand gebissen. Dieser fordert jetzt 2000 Euro Schmerzensgeld ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
12
