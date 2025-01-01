Streit um genommene Vorfahrt eskaliertJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 30: Streit um genommene Vorfahrt eskaliert
44 Min.Ab 12
Die Polizisten fahren gerade Streife, als sie mitten auf der Straße einen heftigen Streit zwischen zwei Autofahrern beobachten. Einer der Männer scheint eine Verletzung am Auge zu haben. Was ist passiert? Im Anschluss ruft eine hochschwangere Frau die Polizei zu ihrem Haus. Eine Auseinandersetzung zwischen ihr und ihrem Mann ist eskaliert. Gelingt es den Beamten, zwischen den beiden Parteien zu vermitteln?
