Mit Buttersäure gegen Thai-Konkurrenz

SAT.1Staffel 3Folge 32
44 Min.Ab 12

Die Polizisten werden zu einem thailändischen Massagesalon gerufen, aus dem ein ätzender Geruch dringt. Die Besitzerin und eine Kundin mussten während einer Massage ins Freie flüchten. Die dazu gerufene Feuerwehr findet Buttersäure in einem der Räume. Wurde ein Anschlag verübt? Dann brechen zwei Mädchen in ein Haus in einer noblen Wohngegend ein und werden dabei von den Besitzern erwischt. Während der Mann die Mädchen anzeigen will, verteidigt seine Frau die beiden. Aber warum?

SAT.1
