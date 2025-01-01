Zwei Männer verprügeln PfandsammlerJetzt kostenlos streamen
Folge 33: Zwei Männer verprügeln Pfandsammler
44 Min.Ab 12
Ein Zeuge beobachtet, wie ein Obdachloser von zwei Männern verprügelt wird. Als die Beamten eintreffen, sind die Täter verschwunden. Noch vor Ort erreicht sie aber ein Funkspruch, der sie doch noch zu den Tätern führen könnte ... Später meldet ein Mann der Polizei eine nächtliche Ruhestörung durch Geschrei in der Nachbarwohnung. Er vermutet häusliche Gewalt. Tatsächlich hat die hochschwangere Nachbarin ein Veilchen, behauptet jedoch, dass alles in Ordnung sei ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© SAT.1