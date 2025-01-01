Auf Streife
Folge 36: Papas Scooter
44 Min.Ab 12
Der Betreiber eines Sanitätshauses ruft die Polizei, nachdem er einen Einbruch in seinem Geschäft bemerkt hat und einen der zwei Einbrecher stellen konnte. Wird der Dieb den Aufenthaltsort seines flüchtigen Komplizen verraten? Im Anschluss müssen die Beamten auf einem Autohof den Streit zwischen einem Ehepaar schlichten. Aus Angst darüber, dass seine Noch-Ehefrau mit dem gemeinsamen Sohn verschwindet, hat der Vater den Jungen in das Fahrerhaus seines LKWs eingesperrt.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1