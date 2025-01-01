Auf Streife
Folge 37: Fieber im Pumakäfig
44 Min.Ab 12
Eine Vermieterin meldet der Polizei, dass aus der Wohnung ihres Mieters Verwesungsgeruch dringt. Dank eines Zweitschlüssels gelangen die Beamten in die Wohnung. Was werden sie dort vorfinden? Im Anschluss müssen die Polizisten einen Fußballschiedsrichter aus einer Umkleidekabine befreien. Er wurde eingeschlossen und seine Kleidung ist weg. Der erleichterte Mann weiß nicht, wer ihm das angetan hat und hofft jetzt auf die Hilfe der Beamten.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
