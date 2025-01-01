Auf Streife
Folge 39: Das Scoville-Attentat
44 Min.Ab 12
Die Polizisten folgen dem Notruf eines Bauarbeiters, der mit knallroten Augen in einer Dönerbude hockt und behauptet, der Dönerbudenwirt habe ihm grundlos eine Kelle scharfe Sauce ins Gesicht gepfeffert. Ist der Mann wirklich nur das unschuldige Opfer? Danach ruft ein verärgerter Hausmeister die Polizei, weil die Bewohner der nachbarlichen WG das Tor ihrer gemieteten Garage bunt bemalen und er das für Vandalismus hält. Was sagt der Hausbesitzer zu der Aktion?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1