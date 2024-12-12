Auf Streife
Folge 40: Ausgeliefert
45 Min.Folge vom 12.12.2024Ab 12
Der Besitzer eines Sushi-Lieferservice ruft die Polizei, weil sein neuer Fahrer bei der letzten Bestellung ausgeraubt wurde. Zunächst ist die Aussage des Bestohlenen glaubwürdig, doch dann wendet sich das Blatt gegen ihn. Und: Mitten in der Nacht werden die Beamten in eine Wohnsiedlung gerufen. Anwohner hatten sich über starke Lärmbelästigung beschwert. Was ist der Grund für die nächtliche Ruhestörung?
Weitere Folgen in Staffel 3
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
