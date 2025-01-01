Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kind schneidet Kabel mit Heckenschere durch

SAT.1Staffel 3Folge 46
44 Min.Ab 12

Ein Mann ruft den Notarzt, weil sein fünfjähriger Enkel in einem unbeobachteten Moment von einer elektrischen Gartenschere einen Stromschlag erlitten hat. Als die Sanitäter kommen, ist der Junge nicht ansprechbar. Kommt jede Hilfe zu spät? Danach sind die Polizisten gerade im Streifenwagen unterwegs, als ihnen eine ungewöhnliche Situation auffällt: Auf der Straße vor einem Mehrfamilienhaus sind drei Jugendliche dabei, gemeinsam auf einen Motorroller zu steigen und loszufahren.

SAT.1
