Polizei verhindert Selbstjustiz nach Autounfall
Auf Streife
Folge 49: Polizei verhindert Selbstjustiz nach Autounfall
44 Min.Ab 12
Ein Kind wird von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt. Die Familie steht unter Schock und will den Unfallfahrer zur Rechenschaft ziehen. Können die Beamten die Situation unter Kontrolle bringen, bevor es weitere Verletzte gibt? Im Anschluss beobachtet die Besitzerin einer Wiese einen Mann dabei, wie er den Inhalt seines Autotanks auf ihrem Grund entleert. Um ihn am Wegfahren zu hindern, schließt sie sich mit ihrem Hund in seinem Wagen ein und ruft die Polizei.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
© SAT.1