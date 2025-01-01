Auf Streife
Folge 50: Heißhunger löst Feuer aus
45 Min.Ab 12
Rettungswagen und Feuerwehr werden zu einem Wohnungsbrand gerufen. Während sich die meisten Hausbewohner in Sicherheit bringen können, sitzt eine junge Frau in ihrer Wohnung fest. Der einzige Weg, den Flammen zu entkommen, ist der aus dem Fenster. Wird sie springen? Im Anschluss ruft ein Imbissbudenbetreiber die Polizei, weil in seinen Imbiss eingebrochen wurde. Alles ist verwüstet, geklaut wurde jedoch nur Krautsalat in rauen Mengen. Was ist der Grund dafür?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© SAT.1