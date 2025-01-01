Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 55
Folge 55: Mann hetzt Hund

45 Min.Ab 12

Die Polizisten werden zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gerufen. Offensichtlich hatten es die Diebe aber nicht auf das Übliche abgesehen. Denn das einzige, was fehlt, ist der Hund der Hauseigentümer. Werden die Beamten das vermisste Tier wiederfinden? Im Anschluss meldet eine Passantin der Polizei, dass eine verstörte Frau auf dem Vordach eines Mehrfamilienhauses sitzt. Will sie etwa springen?

