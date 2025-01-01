Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Verzweifelte Mutter begeht bewaffneten Überfall

SAT.1Staffel 3Folge 64
Verzweifelte Mutter begeht bewaffneten Überfall

Verzweifelte Mutter begeht bewaffneten ÜberfallJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 64: Verzweifelte Mutter begeht bewaffneten Überfall

45 Min.Ab 12

Eine Frau sitzt nach einem gescheiterten Überfall in einem Lebensmittelladen in der Falle. Sie hat sich im Hinterzimmer eingeschlossen und kann von dort nicht entkommen. Als die Beamten die Tür auftreten, finden sie die bewaffnete Täterin schwer verzweifelt vor. Was ist der Grund für ihre Tat? Später randaliert ein Rentner in der Notaufnahme, weil er nach zweistündiger Wartezeit von der Krankenschwester nach Hause geschickt wird, ohne mit einem Arzt gesprochen zu haben.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen