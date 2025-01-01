Verzweifelte Mutter begeht bewaffneten ÜberfallJetzt kostenlos streamen
Folge 64: Verzweifelte Mutter begeht bewaffneten Überfall
Eine Frau sitzt nach einem gescheiterten Überfall in einem Lebensmittelladen in der Falle. Sie hat sich im Hinterzimmer eingeschlossen und kann von dort nicht entkommen. Als die Beamten die Tür auftreten, finden sie die bewaffnete Täterin schwer verzweifelt vor. Was ist der Grund für ihre Tat? Später randaliert ein Rentner in der Notaufnahme, weil er nach zweistündiger Wartezeit von der Krankenschwester nach Hause geschickt wird, ohne mit einem Arzt gesprochen zu haben.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
Copyrights:© SAT.1