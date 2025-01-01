Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Gabel im Bein

SAT.1Staffel 3Folge 70
Gabel im Bein

Auf Streife

Folge 70: Gabel im Bein

45 Min.Ab 12

Ein Wirt ruft die Polizei, weil ein Paar sich in seiner Kneipe heftig streitet. Vor Ort ist allerdings nur noch der Mann, der nichts von einem Streit wissen will. Dummerweise steckt in seinem Bein eine Gabel. Danach beobachtet eine Rentnerin am frühen Morgen, wie zwei schwarzgekleidete Personen in das Kinderzimmer ihres Nachbarn einsteigen. Der überraschte Hausbesitzer hat nichts von einem Einbruch mitbekommen und lässt die Beamten das Haus durchsuchen.

