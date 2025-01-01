Auf Streife
Folge 77: Der 700 Euro Überfall
44 Min.Ab 12
Zwei junge Frauen berauben eine junge Mutter und bedrohen sogar ihr Baby. Allerdings kann eine Zeugin die Täterinnen beschreiben, so dass die Beamten ihnen auf die Spur kommen. Werden sie die flüchtigen Diebinnen fassen? Im Anschluss behaupten zwei Baumfäller, dass sie wegen des Sägelärms von einem Irren mit einer Pistole bedroht wurden. Stimmen die Aussagen, oder handelt es sich um ein Missverständnis?
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
