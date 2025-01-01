Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Pflegesuff

SAT.1Staffel 3Folge 86
Pflegesuff

Auf Streife

Folge 86: Pflegesuff

44 Min.Ab 12

Die Pflegerin eines Altenheims soll eine Bewohnerin schwer verletzt haben, weil sie betrunken war. Der Heimleiter nimmt seine Angestellte jedoch in Schutz. Was ist wirklich passiert? Ein polnischer Dachdecker ist vom Dach gestürzt und hat sich verletzt. Er spricht kein Deutsch, macht den Beamten aber mit Händen und Füßen klar, dass er von seinem Kollegen gestoßen wurde. Stimmt seine Behauptung?

