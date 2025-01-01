Auf Streife
Folge 88: Der Mann auf dem Balkon
44 Min.Ab 12
Eine ältere Frau will beobachtet haben, wie ein Mann von dem Balkon eines Mehrfamilienhauses gesprungen ist. Als die Beamten den Tatort untersuchen, fehlt von dem Selbstmörder jede Spur. Ein Sexshop stellt eine Rechnung für Erotikprodukte. Das Problem: Der angebliche Käufer lebt nicht mehr. Ein Zwölfjähiger bittet die Polizei um Hilfe, weil sein Freund von einem Hausbesitzer auf sein Grundstück gezerrt und an eine Stange gefesselt wurde. Können die Beamten den Jungen befreien?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© SAT.1