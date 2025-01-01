Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 95
45 Min.Ab 12

Ein Polizist an einem mobilen Radargerät ruft seine Kollegen, weil sich drei Jugendliche bereits mehrfach in obszönen Posen haben blitzen lassen und ein Verkehrsrisiko darstellen. Werden die Beamten das Trio finden? - Ein Spaziergänger zeigt ein Punker-Pärchen wegen "Wildcampens" an. Bei der Klärung des Sachverhalts machen die Beamten in Campingwagen der beiden eine unerwartete Entdeckung ...

SAT.1
