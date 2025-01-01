Auf Streife
Folge 98: Der Liebestod
45 Min.Ab 12
Am helllichten Tag wird eine ältere Dame Opfer eines dreisten Taschendiebes. Die Beamten können ihn stellen, aber der Täter versucht wirklich alles, um die Beweismittel zu beseitigen. Eine junge Mutter findet einen Tierkadaver im Kinderwagen ihrer einjährigen Tochter. Nicht nur ekelhaft, sondern auch gefährlich!
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© SAT.1