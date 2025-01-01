Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mit Legal Highs auf Todeskurs

SAT.1Staffel 4Folge 1
Folge 1: Mit Legal Highs auf Todeskurs

44 Min.Ab 12

Ein Mann glaubt die Welt vor Zombies beschützen zu müssen und greift dabei eine Frau tätlich an. Die Beamten müssen sich auf die Suche nach dem selbsternannten Zombiejäger machen. - Auf Grund einer fristlosen Kündigung randaliert ein Fliesenleger in seiner ehemaligen Firma. Die Beamten müssen deeskalieren. - Eine Nachbarin beobachtet einen Einbruch, doch die eigentliche Bewohnerin will den Einbruch nicht bemerkt haben. Was steckt dahinter?

