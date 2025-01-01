Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Fataler Seitensprung

SAT.1Staffel 4Folge 8
Fataler Seitensprung

Fataler SeitensprungJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 8: Fataler Seitensprung

44 Min.Ab 12

Eine junge Frau wird Zeugin, wie ihr Freund von zwei Männern zusammengeschlagen wird. Sie zeigt die Richtung, in die die Täter geflohen sind. Doch ihre Aussage ist falsch. - Ein Autounfall mit zwei Nageldesignerinnen wird zur Nervenprobe für die Beamten. - Die Polizisten müssen einen Sportlehrer vor einem Schüler beschützen. - Und: Eine Frau vermisst ihren Ehemann und löst einen Einsatz der Polizei aus. Blöd nur, dass die Beamten die Thailänderin direkt verhaften müssen.

