Auf Streife
Folge 12: Der Spritzer
44 Min.Ab 12
Ein Junkie verletzt eine Kellnerin mit einer mutmaßlich HIV-infizierten Spritze und flüchtet. Werden die Beamten den Täter stoppen? - Ein kleines Mädchen sitzt tränenüberströmt und mutterseelenallein auf einem Spielplatz. Wurde es vergessen? - Skandal im Kunstmuseum: Zwei Möchtegern-Künstler drängen den Besuchern ihre obszönen Kunstwerke auf. - Und: Ein minderjähriges Geschwisterpaar provoziert einen Verkehrsunfall, weil die beiden sich im Selfie-Wahn auf die Fahrbahn legen.
