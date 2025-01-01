Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Ehefrau und Auto geschlagen

SAT.1Staffel 4Folge 10
Ehefrau und Auto geschlagen

Ehefrau und Auto geschlagenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 10: Ehefrau und Auto geschlagen

45 Min.Ab 12

Eine Autofahrerin muss sich in ihrem Wagen vor dem randalierenden Ehemann verschanzen. - Ein Kind schlafwandelt am Ufer eines Sees, die Beamten können den Kleinen zu seiner Mutter zurückbringen. Dort werden sie direkt wieder mit Problemen konfrontiert. - Eine Braut wird mitten auf der Straße verschleppt. Ist es ein Spaß oder eine echte Entführung? - Und: Ein Kind wird von einer Elektrorollstuhlfahrerin angefahren. Werden die Beamten die Unfallflüchtige aufspüren?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen