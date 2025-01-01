Selbstmordversuch nach Fahren ohne FahrerlaubnisJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 18: Selbstmordversuch nach Fahren ohne Fahrerlaubnis
45 Min.Ab 12
Ein Mann verursacht unter Alkoholeinfluss einen Unfall. Die Maßnahmen der Polizisten treffen ihn hart. Wie hart wirklich, erfahren die Beamten allerdings erst, als es fast zu spät ist. - Die Polizisten werden zu einem handfesten Nachbarschaftsstreit gerufen. Was ist der Grund für die Handgreiflichkeiten? - Ein Schornsteinfeger muss in einem Haus den Schornstein überprüfen. Doch der Hausherr verbietet ihm den Zutritt. Hat er etwas zu verbergen?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1