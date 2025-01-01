Durchgedrehter Vater auf DrogensucheJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 20: Durchgedrehter Vater auf Drogensuche
45 Min.Ab 12
Die Polizisten werden in eine Schule gerufen, weil ein Vater die Rucksäcke von Schülern durchwühlt. Wie kommt er dazu? - Zwei Männer schleichen verdächtig auf dem Gelände eines Autohauses herum. Eine Anwohnerin beobachtet die zwei und alarmiert die Polizei. - Ärger im Spieleparadies: Ein Vater hat in einem Supermarkt mit seinen zwei Söhnen eine weitläufige Spielelandschaft aus Lebensmitteln errichtet. Das schmeckt dem Filialleiter gar nicht.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1