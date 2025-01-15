Maskenmänner überfallen DrogendealerJetzt kostenlos streamen
Folge 4: Maskenmänner überfallen Drogendealer
Zwei Jungs werden brutal zusammengetreten. Die Opfer haben Comicmasken auf und scheinen auch keine Unschuldslämmer zu sein. - Ein 17-Jähriger zündet ein parkendes Auto an. Dahinter steckt ein bewegendes Schicksal. - Die Beamten werden zu einem Supermarkt gerufen, weil ein Mann Autoreifen zersticht. Offensichtlich die Masche eines dreisten Trickdiebs. - Und: Die Polizisten müssen einen Beziehungsstreit beenden, bei dem der pflegebedürftige Vater des Mannes eine Rolle spielt.
