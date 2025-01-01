Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 109
45 Min.Ab 12

Ein vermutlich pädophiler Mann wird auf einem Parkplatz beobachtet, wie er versucht, einen Jungen in sein Auto zu locken. - Jemand ist in ein Bestattungsinstitut eingebrochen und hat es verwüstet. Danach hat er eine Urne mit sterblichen Überresten mitgenommen. - Eine 49-Jährige hockt in einem Müllcontainer, um vor einem freilaufenden Tiger Schutz zu suchen. Doch niemand sieht die Wildkatze.

SAT.1
