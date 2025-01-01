Dramatischer Streit zwischen Stiefvater und SohnJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 114: Dramatischer Streit zwischen Stiefvater und Sohn
45 Min.Ab 12
Macheten-Kampf zwischen Stiefvater und Stiefsohn - wie kam es zu dem Familienstreit? - Eine Nonne wird beim Diebstahl eines Piccolo beobachtet. Doch sie flüchtet nicht, sondern zahlt ordentlich den Rest ihres Einkaufs. Zudem gibt sie Trinkgeld in Höhe des Piccolo-Preises. - Eine 38-Jährige wird Opfer eines anscheinend vorsätzlichen Verkehrsunfalls. Dabei wird sie schwer am Kopf verletzt. Ihr Sohn hat den Unfall beobachtet und sich das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs gemerkt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1