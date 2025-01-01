Auf Streife
Folge 115: Oma will Meer
45 Min.Ab 12
Die Beamten werden zu einem Autounfall mit Personenschaden gerufen: Ein Motorradfahrer hat angeblich einen Wagen touchiert und ist daraufhin gestürzt. - Vor einem Blumenladen liegt ein bewusstloser Mann in einem Einkaufswagen. Er ist mit Blumenerde und Blumen dekoriert worden. - Eine aufgebrachte Mutter alarmiert die Polizei: Jemand hat Schokolade, die offensichtlich mit Drogen bestückt worden ist, in ihren Garten gelegt - und ihr Sohn war kurz davor sie zu verzehren.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
