Folge 115: Oma will Meer

45 Min.Ab 12

Die Beamten werden zu einem Autounfall mit Personenschaden gerufen: Ein Motorradfahrer hat angeblich einen Wagen touchiert und ist daraufhin gestürzt. - Vor einem Blumenladen liegt ein bewusstloser Mann in einem Einkaufswagen. Er ist mit Blumenerde und Blumen dekoriert worden. - Eine aufgebrachte Mutter alarmiert die Polizei: Jemand hat Schokolade, die offensichtlich mit Drogen bestückt worden ist, in ihren Garten gelegt - und ihr Sohn war kurz davor sie zu verzehren.

