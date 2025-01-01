Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

All you can Schnitzel

SAT.1Staffel 4Folge 117
All you can Schnitzel

All you can SchnitzelJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 117: All you can Schnitzel

46 Min.Ab 12

Am Hochzeitstag führt ein 54-Jähriger seine 45-jährige Ehefrau in ein Schnitzelrestaurant aus. Anstatt Schnitzel ohne Ende wird eine handfeste Auseinandersetzung mit dem Restaurantbesitzer geliefert. Eine 35-jährige Mutter vertraut einer Fremden ihr drei-Monate altes Baby an, um schnell in die Tierhandlung zu springen. Als sie zurückkehrt, ist die Frau samt Baby verschwunden.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen