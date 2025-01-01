Auf Streife
Folge 121: Kinder geparkt
45 Min.Ab 12
Ein Vater lässt seine zwei Söhne in einem Spielzeugladen, um Einkäufe zu erledigen. Doch er kehrt nicht zurück. - In einer Sauna treibt ein Dieb sein Unwesen. Ein lautstarker Streit entsteht, weil der Sauna-Inhaber den Dieb mit einer Überwachungskamera überführen konnte. Diese war allerdings unerlaubt in den Kabinen installiert. - Morgens kommt ein Bestatter in sein Bestattungsinstitut und nimmt unerklärliche Geräusche war. Sofort vermutet er einen Einbrecher!
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
