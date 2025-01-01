Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Meins, meins, deins

SAT.1Staffel 4Folge 122
Meins, meins, deins

Auf Streife

Folge 122: Meins, meins, deins

46 Min.Ab 12

Eine besorgte Mutter alarmiert die Polizei, weil ihr Auto samt ihrem Sohn vom Kaufhaus-Parkplatz gestohlen worden ist. Plötzlich taucht ihr nichtsahnender Sohn wieder auf - allerdings ohne Auto. - Eine 33-Jährige animiert in einem Linienbus die Fahrgäste zu einem Tanz. Einer Frau im Bus gefällt das gar nicht, sie beginnt einen handfesten Streit. - Die Beamten erreicht ein Notruf eines Elfjährigen. Er behauptet felsenfest, dass seine Mutter ihn zur Kinderarbeit zwingt.

