Auf Streife
Folge 127: Mein Mann hat zwei Gesichter
45 Min.Ab 12
Erst wird eine 40-Jährige des Diebstahls einer Feinkost-Pastete bezichtigt, wenig später liegt sie verprügelt in ihrer Wohnung. Gibt es einen Zusammenhang? - Drei Jungs sind in ein Freibad eingebrochen und ein paar Runden mit einem selbst mitgebrachten Jet-Ski gefahren. Als die Polizei eintrifft, liegt einer von ihnen schwerverletzt am Beckenrand. - Zwei 18-Jährige rasen mit ihrem PKW in eine Mauer. Sie haben Brandspuren an Haaren und Kleidung. Zudem streiten sie heftig.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1