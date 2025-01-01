Auf Streife
Folge 128: Spanner wider Willen
45 Min.Ab 12
An einem Badesee wird ein 28-Jähriger brutal von zwei Männern zusammengeschlagen. Der Grund für die Attacke: Er ist ein Spanner. Doch ist er das tatsächlich? - Einbruch im Kindergarten - ohne Einbruchspuren: Die Tür steht sperrangelweit offen. Hatte der Einbrecher einen Schlüssel? - Ein Schüler gibt seiner Schulkameradin Fahrstunden in einem Wohngebiet. Bis die Polizei die zwei Teenager erwischt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1